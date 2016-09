Fliegerbombe in Aschaffenburg soll gesprengt werden

ASCHAFFENBURG - Eine mehrere hundert Kilo schwere Fliegerbombe wurde am Donnerstag während Bauarbeiten in der Nähe des Aschaffenburger Hauptbahnhofes entdeckt. Für Entsorgung des Fundes haben die Behörden Spezialisten zur Hilfe gerufen.

Die Fliegerbombe wurde am Donnerstag nahe des Hauptbahnhof sichergestellt. Foto: Polizei



Nach dem Fund einer Fliegerbombe in Aschaffenburg bereiten die Behörden eine kontrollierte Sprengung vor. Dazu soll die 500-Kilo-Bombe am Freitagvormittag von ihrem Fundort in der Nähe des Hauptbahnhofes von Spezialisten zu einem ehemaligen Schießplatz der US-Armee gebracht werden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Mit der kontrollierten Sprengung außerhalb der Stadt gehe man auf Nummer sicher, außerdem könnten damit umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen vermieden werden, hieß es.

Andernfalls wären neben dem Hauptbahnhof mit der ICE-Verbindung bis zu 10.000 Menschen von einer Räumung betroffen gewesen. Die Bombe war am Vortag bei Bauarbeiten entdeckt worden.

