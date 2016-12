Fliegerbombe in Augsburg wiegt weniger als angenommen

54.0000 Menschen werden an Weihnachten evakuiert - vor 3 Stunden

AUGSBURG - Augsburg bereitet sich auf die bundesweit größte Evakuierungsaktion seit dem Zweiten Weltkrieg vor. Wegen einer tonnenschweren Fliegerbombe müssen 54.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen - ausgerechnet am ersten Weihnachtstag. Der Kampfmitelräumdienst korrigierte das Gewicht der Bombe am Donnserstag allerdings deutlich nach unten.

Zur geplanten Entschärfung der 1,8 Tonnen schweren Bombe am ersten Weihnachtsfeiertag müssen rund 54.000 Menschen in der Augsburger Innenstadt evakuiert werden. © dpa



Ausgerechnet an Weihnachten wird in Augsburg für eine Bombenentschärfung die bundesweit größte Evakuierung seit dem Zweiten Weltkrieg stattfinden. Am ersten Weihnachtsfeiertag müssen dafür etwa 54.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Der Kampfmittelräumdienst korrigierte am Donnerstag das Gewicht der Bombe deutlich nach unten. Die Experten gehen nun von 1,8 Tonnen aus, am Mittwoch war noch von 3,8 Tonnen die Rede gewesen. Dies habe aber keine Auswirkungen auf die Sprengkraft, teilte die Stadt mit. An den ursprünglichen Evakuierungsplänen werde deshalb festgehalten.

Die Stadt hat ein Sperrgebiet von rund eineinhalb Kilometern um den Fundort der tonnenschweren Fliegerbombe festgelegt. In diesem Gebiet gibt es 32.000 Haushalte, große Teile des Augsburger Zentrums sind betroffen. "Wir haben ein sehr großes Evakuierungsgebiet", sagte Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) am Donnerstag. "Es ist die größte Evakuierung, die uns bekannt ist." Nach derzeitigen Schätzungen werden am Sonntag 2000 bis 2500 Einsatzkräfte aus dem ganzen Freistaat deswegen in Bayerns drittgrößter Stadt im Einsatz sein.

Die bislang größte Evakuierungsaktion in Deutschland wegen einer Fliegerbombe fand im Jahr 2011 in Koblenz statt, dort waren 45.000 Einwohner betroffen. Eine weitere große Aktion gab es im Jahr 2015 in Köln. Dort wurden 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht, um einen Blindgänger zu entschärfen.

