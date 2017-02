Fliegerbombe in Regensburg kontrolliert gesprengt

Zwei Menschen wurden in Sicherheit gebracht - Teile des Güterbahnhofs gesperrt - vor 1 Stunde

REGENSBURG - In Regensburg haben Einsatzkräfte am Montagabend eine Fliegerbombe kontrolliert gesprengt. Eigentlich hatten sie das 75 Kilogramm schwere Teil entschärfen wollen - was ihnen aber nicht gelang.

Dabei sei niemanden verletzt worden, es habe auch keine Sachschäden gegeben, teilte die Polizei mit. Alle Sperrungen seien wieder aufgehoben. Die 75 Kilogramm schwere Bombe sollte eigentlich vor Ort entschärft werden, doch beim Ausbau des Zünders habe es Komplikationen gegeben.

Die Bombe war am Nachmittag bei Bauarbeiten im Stadtgebiet entdeckt worden. Lediglich zwei Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Im Sperrkreis mit einem Durchmesser von 150 Metern lagen ein Bürokomplex und ein gemischtes Wohn- und Geschäftshaus. Auch Teile des Regensburger Güterbahnhofs wurden gesperrt.

dpa