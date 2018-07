Flucht vor der Hitze: Diese Orte der Region bieten Abkühlung

Unterirdische Stollen, alte Tunnel oder gar ein Blutplasma-Kühllager? - vor 7 Minuten

NÜRNBERG - Praller Sonnenschein bis Mitte August: Die Aussichten für die nächsten Wochen sind besonders sonnig - und besonders heiß. Trotzdem einen kühlen Kopf bewahren ist allerdings nicht schwer: Im Freistaat gibt es einige Orte, die man besser nur mit Jacke und langer Hose besuchen sollte.

Bilderstrecke zum Thema

Bei den extremen Temperaturen dieses Sommers sucht Franke schon mal nach der Möglichkeit auf Abkühlung. Dabei muss es ja nicht immer ins Freibad oder in die Eisdiele gehen: Wir haben in unserer Bildergalerie einige Orte in der Region zusammengesucht, die Sie mit Sicherheit frösteln lassen.