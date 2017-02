Flüchtling vs. Facebook: Anwalt sieht Unternehmen am Zug

Unterstützung aus der Politik - Entscheidung bis Anfang März erwartet - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Die mündliche Verhandlung im Würzburger Facebook-Prozess hat die Konfliktlinien zwischen dem Netzwerk und Flüchtling Anas M. klar gemacht. Inzwischen kommt auch aus der Politik Unterstützung.

Der Anwalt von Anas M., Chan-jo Jun sieht das us-amerikanische Unternehmen Facebook in der Pflicht, entsprechende Fotos von alleine zu löschen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Der Anwalt von Anas M., Chan-jo Jun sieht das us-amerikanische Unternehmen Facebook in der Pflicht, entsprechende Fotos von alleine zu löschen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Der Anwalt des syrischen Flüchtlings Anas M. sieht nach der Verhandlung im Würzburger Facebook-Prozess das soziale Netzwerk am Zug. "Jetzt muss Facebook reagieren", sagte Chan-jo Jun am Dienstag. Das Netzwerk müsse entscheiden, ob es auf den vorgeschlagenen Vergleich eingehen wolle, alle verleumdenden Fotomontagen von Anas M. europaweit zu löschen. Danach werde er mit seinem Mandanten besprechen, ob ein solcher Vergleich auch für ihn infrage komme.

Jun sagte allerdings zu dem Vergleichsvorschlag: "Die wichtigen rechtlichen Fragen blieben dann ungeklärt." Sein eigentliches Ziel sei, dass Facebook nach Kopien der verleumdenden Fotomontagen in seinem Netzwerk suchen und sie entfernen müsse. Zudem soll Facebook auch künftig verhindern, dass gleiche Bilder wieder hochgeladen werden. "Der Unterschied ist, dass sie im Falle eines Vergleichs nicht proaktiv danach suchen müssten."

Unterstützung aus der Politik

Facebooks Anwälte hatten im Prozess beteuert, nach Kopien der Bilder zu suchen, sei technisch nicht möglich - dafür bräuchte es eine "Wundermaschine". Das bezeichnete Jun in einer Mitteilung als den Versuch, "etwaige Wissenslücken im Technikverständnis der Kammer auszunutzen". "Wir gehen jedoch davon aus, dass sich die Kammer bis zur Entscheidung am 07.03.2017 die nötige Fachkunde verschaffen wird." An diesem Tag wollen die Richter ein Urteil verkünden, wenn vorher kein Vergleich geschlossen wird.

Unterstützung für ihr Anliegen erhalten Jun und Anas M. aus der Politik. Es brauche "bei den Plattformen deutlich bessere Verfahren, um den Betroffenen zu ihrem Recht zu verhelfen und die Verbreitung von Falschnachrichten und Verleumdungen im Netz zu stoppen", erklärte Nadine Schön (CDU), stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag. Bisher sei die Situation "mehr als unbefriedigend".

Anas M. hatte eine einstweilige Verfügung gegen Facebook beantragt, weil er auf dem Portal mehrfach als Terrorist diffamiert worden war. Unbekannte hatten ein Selfie, das er mit Kanzlerin Angela Merkel gemacht hatte, neben Fahndungsfotos montiert. Die Verhandlung darüber war am Montag ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

dpa