Flüchtlinge in Lkw entdeckt: Polizei nimmt Schleuser fest

Fünf illegal eingereiste Personen in Oberfranken aufgegriffen - vor 39 Minuten

BAD BERNECK - Drei jugendliche und zwei erwachsene Flüchtlinge entdeckten Polizisten am Freitagmittag bei der Kontrolle eines Lastwagens in Bad Berneck (Landkreis Bayreuth). Sie reisten offenbar illegal nach Deutschland. Den Fahrer nahmen die Polizisten wegen des Vorwurfs der Schleuserei vorläufig fest.

Wie die Polizei mitteilt, lieferte der Lastwagenfahrer kurz vor Mittag Waren in Bad Berneck an. Beim Öffnen des Aufliegers sprangen die fünf Männer von der Ladefläche und flüchteten. Kurze Zeit später konnten Polizisten diese in Bad Berneck aufgreifen. Der Fahrer des Lastwagens stieg kurzerhand wieder in seinen Brummi und fuhr davon. Im Rahmen einer Fahndung entdeckte eine Streifenbesatzung den Lastwagen wenig später auf der A9. Die Beamten nahmen den 52-jährigen Fahrer vorläufig fest.

Die drei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren sowie die beiden Erwachsenen im Alter von 21 und 27 Jahren übernahm die Polizeiinspektion Bayreuth-Land. Nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten die vermutlich aus Afghanistan und Pakistan stammenden Flüchtlinge in die zuständige Aufnahmeeinrichtung in Bamberg. Gegen den 52-jährigen Lastwagenfahrer hat die Kriminalpolizei Bayreuth und die Staatsanwaltschaft Bayreuth die Ermittlungen wegen Schleuserei aufgenommen.

