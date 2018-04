Flüchtlings-Demo in Fürstenfeldbruck gewaltsam aufgelöst

Protest von 150 Menschen eskalierte nach Auseinandersetzung vor dem Rathaus - vor 36 Minuten

FÜRSTENFELDBRUCK - Die Polizei hat am Mittwochmorgen eine Demonstration von Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft im oberbayerischen Fürstenfeldbruck aufgelöst. Ein Beamter wurde dabei verletzt. Die Flüchtlinge hatten bei ihren Protesten offenbar den Verkehr lahmgelegt.

Vor dem Rathaus der Stadt hatten am Morgen rund 150 Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung am Fliegerhorst protestiert - gegen aus ihrer Sicht unzureichende Geldleistungen, das Essen in der Unterkunft und die Unterbringung, wie ein Polizeisprecher sagte.

Laut dem Münchner Merkur war es in der Flüchtlingsunterkunft bereits in der Nacht zu tumultartigen Szenen gekommen. Die Ordnungskräfte hätten daraufhin mit den Wortführern vereinbart, dass die Bewohner in einem Demonstrationszug zum Gerbelpark marschieren dürfen und dort Gelegenheit erhalten, mit der Presse zu sprechen. Vor dem Rathaus eskalierte die Situation offenbar.

Nach Informationen des Merkur hielt sich die Flüchtlingsgruppe nicht an Vereinbarungen, Augenzeugen berichteten von Schlägereien. Weil die Demonstranten den Verkehr in der Innenstadt lahmlegten, seien Flüchtlinge von den Beamten weggeschoben und weggedrückt worden, erklärte ein Polizeiprecher, auch Diensthunde waren im Einsatz. Ein Beamter wurde verletzt. Über verletzte Flüchtlinge ist bisher nichts bekannt.

dpa, jru