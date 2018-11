100-jährige Bäume in Neunkirchen beschädigt

Bei Baumpflegearbeiten wurden mutwillig herbeigeführte Schäden bemerkt - vor 1 Stunde

NEUNKIRCHEN AM BRAND - In Neunkirchen am Brand hat sich ein bislang unbekannter Täter an drei 100-jährigen Bäumen zu schaffen gemacht, wohl damit die Bäume beschädigt werden oder gar absterben.

Bei Baumpflegearbeiten in der Weingasse wurden die mutwillig herbeigeführten Schäden entdeckt. Die Rinde von drei etwa 100-jährigen Bäumen wurde angesagt.

Zudem hat der Täter Kupferplättchen zwischen die Rinde gesteckt. Das Ziel war wohl, dass die Bäume beschädigt werden oder sogar absterben. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Forchheim unter der Telefonnummer 09191/7090-0 zu melden.

