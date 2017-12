1000 Jahre und noch kein bisschen ausgewachsen

Kersbach ist der Boom-Stadtteil der nächsten Jahrzehnte und seine Bürger stehen vor einer großen Herausforderung - vor 11 Stunden

FORCHHEIM - Wohnen in Forchheim heißt: Die Stadt muss sich wandeln und Platz schaffen. Besonders viel davon gibt es in Kersbach, nirgendwo anders kann die Stadt so enorm wachsen. Im Ganzen gesehen klingt das nach "Juhu!" Für die Kersbacher schwingt ein "Schaffen wir das?" mit. 2017 lautete die Antwort eindeutig: "Wir haben das geschafft!" Kersbach hat mit seinen Feiern zum 1000. Geburtstag gezeigt, dass es als Stadtteil-Gemeinschaft funktioniert. Für NN-Redakteurin Beke Maisch definitiv der spannendste Stadtteil in diesem Jahr.

Beke Maisch ist gespannt, wie sich Kersbach in den nächsten Jahren entwickelt. © Roland Huber



Beke Maisch ist gespannt, wie sich Kersbach in den nächsten Jahren entwickelt. Foto: Roland Huber



Geht da überhaupt was zusammen zum 1000. Geburtstag? Das war 2016 gar nicht so sicher, sagt Ludwig Preusch, Festkoordinator. Und dann ging doch die Post ab. Weil sich herausgestellt hat, dass das Herz Kersbachs munter schlägt. Alle haben zusammen geholfen. Es ging nicht um das eine große Ereignis, sondern eine Vielzahl schöner Veranstaltungen. Die Böllerschützen waren dabei, der Gartenbauverein, die Kirchengemeinde, Sportvereine, Kindergarten, Soldatenkameradschaft . . .

Es gab Vorträge zur Geschichte (vielleicht ist Kersbach ja sogar noch älter war eine Quintessenz), Rundgänge, Feuerwerke, ein Kirschenfest, der Kreisgartentag fand in Kersbach statt, die Kirchengemeinde schickte sich zur Jubiläumswallfahrt an (St. Ottilie wurde 600) und schließlich wurde noch ein Denkmal enthüllt.

Gewachsen ist Kersbach schon in den vergangenen Jahrzehnten (Pfandlohe, Nähe Sportheim), aber der Eindruck war: Der Ort wuchs nicht zusammen, sondern wurde nur größer. Wer hier wohnte, kaufte woanders ein. Der Bäcker hat schon lang geschlossen, kein Supermarkt wollte sich bis vor Kurzem ansiedeln. Die 1000-Jahr-Feiern haben mir einen ganz anderen Eindruck vermittelt, einen sehr sympathischen. Das war kein "Wir wollen es allen zeigen"-Jubeljahr, sondern ein "Wir sind eine Gemeinschaft"-Feier-Reihe.

Gleichzeitig haben die Kersbacher 2017 einiges aushalten müssen und es wird anstrengend bleiben. Mit dem ICE-Streckenausbau und der gefühlt ewigen Bahnbaustelle (inklusive Straßensperrungen, schlechterem S-Bahn-Takt und Lärm) steht neues Wachstum vor der Tür und die Frage: "Schaffen wir das?" gepaart mit der Sorge, dass zu schnell zu viele Neubürger kommen.

Noch unter Alt-Oberbürgermeister Franz Stumpf hat die Stadt im wahrsten Sinn des Wortes die Weichen gestellt, und mit der Bahn verhandelt, damit der Lärmschutz kommt, der Kersbach über viele Jahre hin klein gehalten hat.

1,5 Millionen Euro zahlt die Stadt (Stand 2016) für den Teil der Wand, der ein Bauen zwischen Gleisen und bisherigem Stadtteil möglich macht. Damit kann ein weiterer Teil der Forchheimer Bau-Bibel (Fachplan Wohnen) Wirklichkeit werden. Alle möglichen Flächen in Kersbach zusammengenommen, geht es um 37,4 Hektar, namentlich um Gebiete, die Pointäcker, Stampfäcker und Schleifwegäcker heißen und damit ziemlich gut zeigen, was da derzeit auf dem Gelände so los ist.

Keine Sorge heißt es von Seiten der Verwaltung. Es werden nicht gleich auf allen Äckern Häuser sprießen. Als erstes kommt Pointäcker Süd an die Reihe (an der Baiersdorfer Straße kurz vor dem Ortsausgang auf der rechten Straßenseite). Dann werden andere Stadtteile mit neuen Bürgern versorgt.

Immerhin: Auf den 4,7 Hektar von Pointäcker Süd sollen über 280 Wohneinheiten entstehen, von bis zu 547 neuen Einwohnern war im Juli bei der Infoveranstaltung für die Bürger die Rede. Zum Vergleich: Derzeit wohnen knapp 2300 Menschen in Kersbach. Der Stadtteil muss mehr als ein Fünftel neue Bürger integrieren. Die brauchen aber mehr als nur ihr Eigenheim, um sich heimisch zu fühlen.

Es geht nicht nur um Häuser

Da wartet zunächst mal viel Arbeit auf die Kommune. Eine neue Kita ist in Planung, das Radwegenetz soll ausgebaut werden, die Grundschule ist glücklicherweise schon größer gedacht und gebaut worden, das Hochwasserschutzkonzept muss endlich in die Tat umgesetzt werden . . . Das Schöne daran: Ein gut angebundener, wachsender Stadtteil macht eine gute Figur und zieht damit Investoren an, die dem Ort zu noch mehr Attraktivität verhelfen. Da hat der Bahn-Bau seine guten Seiten. Mit dem Ausbau des Kersbacher Halts inklusive Pendlerparkplatz soll sich endlich ein Supermarkt ansiedeln, wünschenswert wäre, gleich einen Bäcker mit hineinzusetzen.

Eine funktionierende Infrastruktur gehört mit Sicherheit zu den Vorteilen des Wachstums. Mal abgesehen von diesen inneren Werten, kann äußere Schönheit auch nicht schaden. Das muss keine Fortführung der Ein- und Zwei-Familien-Häuser-Optik sein. Ein Ort, der 1000 Jahre miterlebt hat, weiß, dass sich Geschmäcker und Bedürfnisse ändern, dass zum Beispiel derzeit auch Mietwohnungen also Geschosswohnungsbau nötig sind. Ein bisschen mehr architektonischen Pfiff als in den bisherigen Entwürfen zu sehen war, würde ich mir durchaus wünschen.

Am Ende sind es weder Haus noch Bahn noch Supermarkt allein, die Kersbach eine glückliche Zukunft bescheren. Entscheidend wird sein, wie sich Alteingesessene und Zugezogene begegnen, ob sie Gemeinsamkeiten entdecken, das "Wir sind Kersbach"-Gefühl von 2017 weiterentwickeln können. Es bleibt also spannend.

Beke Maisch Forchheim E-Mail