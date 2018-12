Ein eisiger Wind wehte bei der ersten Lichterprozession in der Fränkischen Schweiz zum Auftakt der Ewigen Anbetungen im Pfarrdorf Wichsenstein. Es war daher gar nicht so einfach für die freiwilligen Helfer der Pfarrei St. Erhard die knapp 1000 Wachslichter an den Straßenrändern entlang des Prozessionswegs und auf dem Wahrzeichen des Gößweinsteiner Ortsteils, dem Wichsenstein, rechtzeitig vor Prozessionsbeginn alle anzuzünden.