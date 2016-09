17 Prozent mehr Kinder im Landkreis Forchheim

Geburtenrate ist im Jahr 2015 deutlich gestiegen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Dr. Engelbert Heimerl ist Leiter der Geburtsstation im Klinikum Forchheim. Wir haben mit ihm über die Geburtenrate im Landkreis und den „Baby-September“ gesprochen.

Niedlicher Nachwuchs! Rund um Forchheim ist die Geburtenrate im Jahr 2015 deutlich gestiegen. © colourbox.de



Herr Dr. Heimerl, der September ist seit Jahren deutschlandweit der Monat, in dem die meisten Kinder zur Welt kommen. Ist das in Forchheim auch so?

Engelbert Heimerl: Ja. Etwa 9,4 Prozent der Babys kommen im September zur Welt. Das ist ein Trend, der seit Mitte der 70er Jahre anhält. Bis dahin waren in Europa Februar und März die häufigsten Geburtsmonate, in Amerika war hingegen schon damals der September der Spitzenreiter. Nun ist das auch in Deutschland und Europa so.

Dr. Engelbert Heimerl © Foto: Rödel



Woran liegt das?

Engelbert Heimerl: Das hat verschiedene Gründe. Zum einen war Deutschland früher sehr landwirtschaftlich geprägt. Im Sommer hatte man weniger Zeit, weil viel Arbeit anstand. Also wurde erst die Ernte eingefahren und dann der Nachwuchs gezeugt. Zudem planen die Frauen heutzutage sehr genau, wann, wie und wo. Und weil es für Kinder schöner ist, im Sommer Geburtstag zu haben, und man an Weihnachten, dem Fest der Liebe, so viel Zeit hat und die vielen Geschenke ja auch „belohnt“ sein wollen, werden nun viele Kinder im Dezember gezeugt.

Wie hat sich die Geburtenrate im Landkreis zuletzt entwickelt?

Engelbert Heimerl: 2015 ist sie gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent gestiegen. Das lag aber auch daran, dass in Bamberg ein Kreißsaal renoviert wurde und einige daher zu uns gekommen sind. Außerdem hatten wir „nur“ 701 Geburten, da wirken sich ein paar mehr oder weniger prozentual schnell aus. Da der Kreißsaal in Bamberg nun fertig ist, wird die Zahl bei uns für 2016 wohl wieder sinken. Wobei, warten wir erst mal den September ab.

PETER SCHULZE–ZACHAU