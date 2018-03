18-Jährige prallt zwischen Kunreuth und Dobenreuth mit Auto gegen Baum

Rettungshubschrauber im Einsatz - Böschung hinabgestürzt - vor 50 Minuten

DOBENREUTH - Schwerer Unfall zwischen Kunreuth und Dobenreuth: Eine 18-Jährige ist mit ihrem Ford eine Böschung hinuntergeschleudert und im angrenzenden Bach gegen einen Baum geprallt.

Ein Rettungshubschrauber im Einsatz (Symbolbild). © Benjamin Huck



Die 18-Jährige war am Montagnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Kunreuth und Dobenreuth in Richtung Dobenreuth unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen schleuderte eine Böschung hinunter und prallte im angrenzenden Bach gegen einen Baum. Das Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen, sodass sich die Fahrerin nicht selbst aus ihrem Auto befreien konnte.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Alarmierte Kräfte von Feuerwehr (Dobenreuth, Kirchehrenbach und Weilersbach) und Rettungsdienst bargen die 18-Jährige aus dem total beschädigten Pkw. Mit einem Rettungsbrett wurde die Fahrerin von den Einsatzkräften aus dem Pkw befreit und dem Rettungsdienst übergeben - auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort, teilt die Feuerwehr Kirchehrenbach mit. Die Frau wurde durch den Unfall mittelschwer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen. Die Staatsstraße war während der Rettungsmaßnahmen für den Verkehr gesperrt, so die FFW Kirchehrenbach.

Zeugen und Ersthelfer, die Angaben zum Unfallhergang machen können, können sich bei der Polizei Forchheim unter der Telefonnummer (09191) 7090-0 melden.