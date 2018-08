18-Jähriger ist unter Alkohol ausgerastet

Auf der Kerwa anderen Gast geschlagen und Polizei attackiert - vor 16 Minuten

KIRCHEHRENBACH - Ein rabiater Kerwasbesucher trieb es Sonntagnacht besonders bunt. Erst gegenüber einem anderen Besucher, dann noch gegen Polizisten.

Der 18-Jährige rempelte zunächst einen 45-Jährigen an, so dass dieser sein Getränk verschüttete, es kam zum Wortgefecht. Dann schlug der stark alkoholisierte Jugendliche seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht, fügte ihm eine Platzwunde zu und rannte davon. Auf der Flucht stürzte er und brach sich vermutlich den Fuß. Polizei und Rettung wurden gerufen. Während der Befragung beleidigte er die Polizisten und spuckte sie an. Mit einem Beamten lieferte er sich ein Gerangel, wobei sich der Poluzist verletzte. Die Polizisten fesselten den Mann. Im Klinikum fing er wieder zu randalieren an.