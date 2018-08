19-Jähriger prügelt junge Frau in Forchheim fast zu Tode

Streit am Sonntagmorgen eskalierte - Polizei sucht nach Zeugen - vor 48 Minuten

FORCHHEIM - Ein junger Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einer Auseinandersetzung auf offener Straße vollkommen die Beherrschung verloren. Der 19-Jährige griff in Forchheim eine 25-Jährige an und schlug auf sie ein, bis sie zu Boden ging.

Die 25-Jährige und ihr 19-jähriger Bekannter waren am Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr in der Bammersdorfer Straße in Forchheim in Streit geraten. Der junge Mann schlug mit den Fäusten mehrmals auf sein Opfer ein, bis die Frau schließlich zu Boden ging. Wie eine Zeugin der Polizei mitteilte, versuchte der Angreifer dann, seinem am Boden liegenden Opfer mit dem Fuß gegen den Kopf zu treten. Die Frau konnte die Tritte allerdings abwehren.

Eine Passantin, die den Streit beobachtet hatte, kam der jungen Frau schließlich zu Hilfe und alarmierte die Polizei. Der Angreifer flüchtete daraufhin. Polizeibeamte konnten ihn aber kurze Zeit später in Forchheim aufgreifen und festnehmen. Das Fachkommissariat für Tötungsdelikte bei der Bamberger Kripo hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Laut Polizei war der Forchheimer zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert. Noch am Sonntag erging gegen den 19-Jährigen wegen der versuchten Kopftritte Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Er sitzt nun im Gefängnis. Über die schwere der Verletzungen, die die junge Frau erlitt, konnte die Polizei keine Angaben machen.

Die Ermittler der Kripo Bamberg bitten zur Klärung des konkreten Ablaufs der Auseinandersetzung unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 um weitere Zeugenhinweise.

