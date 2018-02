19-Jähriger überschlägt sich bei Hallerndorf mit Auto

HALLERNDORF - Der Mann hatte großes Glück: Als er mit seinem Auto in Richtung des Hallerndorfer Ortsteils Haid (Lkr. Forchheim) von der Fahrbahn abkam und sich überschlug, konnte er anschließend noch selbst den Notruf absetzen. Die Rettungsaktion gestaltete sich dennoch langwierig.

Total demoliert ist das Auto nach dem Verkehrsunfall im Landkreis Forchheim. © NEWS5/Merzbach



Ein 19-Jähriger fuhr am späten Dienstagabend mit seinem Audi von Willersdorf in Richtung Haid im Landkreis Forchheim, obwohl er zuvor Alkohol getrunken hatte. Etwa 500 Meter vor Haid kam er mit seinem Wagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen den Metallpfosten einer Schranke und anschließend gegen einen Baum.

Der junge Mann wurde in seinem stark demolierten Auto eingeklemmt. Er selbst war dennoch in der Lage, den Notruf zu wählen. Die Feuerwehr musste ihn in einer mehrstündigen Rettungsaktion befreien. Der Rettungsdienst brachte den Unfallverursacher ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde er nicht schwerer verletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 11.000 Euro. Als Unfallursache vermutet die Polizei den Alkohol. Der Führerschein des Mannes wurde noch vor Ort sichergestellt.

