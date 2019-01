Bereits zum 32. Mal lud die DJK Kersbach am Sonntag zum traditionellen Dreikönigslauf. Eine ganze Reihe an Sportlern absolvierte trotz Nässe und kühler Temperaturen den flachen, schnellen Rundkurs im Süden Forchheims.

So fängt das neue Jahr ja gut an! Forchheim war am Samstag von einer weißen Pracht bedeckt. Unser Fotograf Ralf Rödel hat sich auf die Suche nach faszinierenden Motiven gemacht. Und wurde zahlreich fündig, wie die Bildergalerie zeigt.