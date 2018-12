2000 Besucher beim Forchheimer Weihnachtsmarkt-Finale

FORCHHEIM - Die spannendste Nachricht zuerst: Doris Walter aus Forchheim heißt die neue Besitzerin des Seat Mii. Das Auto ist der Hauptpreis, der sich hinter dem 24. Türchen des Adventskalenders am Forchheimer versteckt hat. Ihr Los wurde aus der großen Trommel aus über 36 000 Losen gezogen — und das vor rund 2000 Besuchern, die das Finale des Weihnachtsmarktes verfolgten.

Rund 2000 Besucher haben am Mittag des 24. Dezember das Finale des Forchheimer Weihnachtsmarktes verfolgt. © Alexander Hitschfel



Bis in die Morgenstunden hatte der Dauerregen angehalten. Jetzt zeigt sich der Himmelbewölkt, die Temperaturen mild. Von Schnee keine Spur. Und trotzdem kommt sie spätestens um kurz vor zwölf auf, die herbeigesehnte Weihnachtsstimmung. Mit vereinten Kräften wird sie hervorgezaubert von Sängerin Ann-Cathrine Bezold, den beiden Forchheimer Nachtwächtern Eberhard und Manfred, den drei Weihnachtsengeln Lena, Luise und Michelle und von Moderator Christopher Fleith von Radio Bamberg.

Alles läuft nach Drehbuch, als Sängerin Ann-Cathrine Bezold kurz nach halb zwölf das gefühlvolle "Hallelujah" von Leonhard Cohen ins Mikro haucht und im Anschluss mit dem Luis-Armstrong-Klassiker "What a wonderful world" die Besucher träumen lässt.

25000 Euro für den Heimatverein

Träume gehen im Anschluss auch für den Forchheimer Heimatverein, vertreten durch dessen Vorsitzenden Dieter George, in Erfüllung. Er erhält von Oberbürgermeister Uwe Kirschstein und Bürgermeister Franz Streit einen Scheck über 25 000 Euro — der Erlös des Losverkaufs. Die geplanten 40 000 Glückslose konnten zwar nicht komplett verkauft werden, am Ende waren es, so Nico Cieslar von der Touristinformation, aber etwas als 36 000 Lose. Nach Abzug der rund 10 000 Euro Verwaltungskosten verblieben damit 25 000 Euro, die an den Heimatverein gehen.

Der will das Geld selbst in vielfältige Projekte investieren. So gehen 2000 Euro an "Weihnachten für alle", die Aktion der Sozialverbände. Das neue Buch "Bier- und Brautradition in Forchheim" von Reinhold Glas soll mit der Hälfte der Produktionskosten unterstützt werden. 8000 Euro sind dafür vorgesehen. 5000 Euro fließen in die Neufassung eines Kirchenfensters in Verklärung Christi anlässlich des 60. Jubiläums im kommenden Jahr. Für neue Hochvitrinen im Kaiserpfalz-Museum gibt es 8000 Euro und letztlich sollen Gelder für eine neue Beschilderung an der Festungsanlage der Stadtmauer bereitgestellt werden.

Gewinnerin liegt krank im Bett

Nach dem Geldregen wird es spannend auf der Bühne. Denn nun geht es um den Hauptgewinn, einen Seat Mii im Wert von 14 000 Euro, gesponsert vom Autohaus Hartner. Weihnachtsengel Luise, die Jüngste im Bunde, darf das Glückslos ziehen. Und Moderator Christopher Fleith macht es spannend: "Der vorletzte Buchstabe der Stadt, in die das Auto geht, ist ein i." Ein Raunen geht durch die Menge. "Die letzte Zahl der Postleitzahl ist eine Eins", gibt er den nächsten Tipp. Am Ende ist es Engel Luise, die den Namen der Gewinnerin bekanntgeben darf: Doris Walter aus Forchheim.

Vor Ort ist sie nicht, deshalb versucht Oberbürgermeister Uwe Kirschstein ihr telefonisch die glückliche Nachricht zu überbringen. Hinterher gibt er bekannt: "Sie ist gerade aufgewacht, sie liegt krank im Bett und freut sich riesig. Sie hat sogar vor Freunde geweint."

Fast ist es damit vorbei, das große Weihnachtsmarktfinale. Doch nicht ohne, dass die drei Engel ihren letzten Prolog gesprochen haben, die beiden Forchheimer Nachtwächter sich verabschieden und die Besucher mit ein paar letzten Liedern nach Hause entlassen werden — in Vorfreude auf ihre eigene Bescherung.

ALEXANDER HITSCHFEL