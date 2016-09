2017: Forchheimer AST-Schule wird erneuert

FORCHHEIM - Es ist wie beim Arzt: Der Patient wartet und wartet, dass er aufgerufen wird und jedes Mal, kurz bevor er an die Reihe kommen müsste, wird ein anderer Notfall eingeschoben. Der Adalbert-Stifter-Schule ist es so ergangen. Fast zehn Jahre saß sie im Wartezimmer. Was darin alles enthalten ist, hat Ralf Bahl vom Architekturbüro Bahl & Bahl den Stadträten erklärt.

Die Container werden ab Sommer 2017 Klassenzimmer ersetzen. Die AST nutzt sie schon jetzt. © Foto: Roland Huber



Um im Bild zu bleiben: Die AST ist Kassenpatient. Das heißt, Luxusbehandlungen sind nicht drin. 9,8 Millionen Euro werde die Sanierung kosten, sagt Ralf Bahl im Planungsausschuss des Stadtrats. 60 Prozent davon werden gefördert, bleiben noch 3,9 Millionen Euro Zuzahlung für die Stadt übrig. Was bekommt die AST dafür? Fangen wir beim Facelifting an.

Wie bei allen, die in die Jahre gekommen sind (45 plus im Fall der AST) ist das nicht so einfach, wenn es gut werden soll. Zumal die AST in der Denkmalliste eingetragen ist. Grob gesagt: Die Falten (kaputte Ziegelklinker in der Mauer und ähnliches) dürfen zwar verschwinden, die Gesamtoptik muss bestehen bleiben. Eine Dämmung von außen kommt deshalb nicht in Frage.

Debatte um Energie

Und von innen zu dämmen (Nachfrage von JB-Stadtrat Philipp Blümlein), ist etwas für Privatpatienten (Mehrkosten: mindestens 1,5 Millionen, sagt Ralf Bahl, obendrein sei es kompliziert). Deswegen werden neben den Reparaturarbeiten die Fenster ausgetauscht und die Decke gedämmt. Das Energiekonzept sieht zudem einen Anschluss an das Fernwärmenetz vor. Dass damit die Stadtwerke als Energieversorger aus dem Spiel sind, bereitete Holger Lehnard (CSU) und Reinhold Otzelberger (SPD) Sorgen. Deren Biogas-Angebot sei aber aus ökologischer Sicht wenig attraktiv (nicht CO2-neutral) im Vergleich zur Fernwärme, versicherte Wilfried Krah vom Ingenieurbüro Basic.

In der Schule wird nicht nur saniert (Böden, LED-Beleuchtung, Heizungs-, und Toiletten, Mobiliar . . .), sondern auch umgebaut. Trotz wachsender Schülerzahlen kommt die AST deshalb ohne Erweiterung zurecht.

Spätestens wenn 2020 die letzten Bauarbeiter das Gelände verlassen haben, wird in allen Klassenzimmern der 60er Jahre Charme verschwunden sein. Whiteboards mit Beamer wird es künftig geben, die Waschbecken aber bleiben, „weil wir auch Grundschule sind und in den Klassenzimmern Kunstunterricht abgehalten wird“, so AST-Rektorin Cordula Haderlein.

Bahn muss zahlen

Was die Fenster betrifft, so wird der Nachbar Deutsche Bahn einen Teil zur Erneuerung beitragen müssen, um die Lärmschutzrichtlinien einzuhalten. Das sei einkalkuliert, erklärte Hochbauamtsleiterin Sigrun Wagner, die finanziell die Zügel straff halten will, wie sie Sebastian Körber (FDP) versicherte, der ein Kosten-Controlling gefordert hatte.

BEKE MAISCH