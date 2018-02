30 Wiener: Der Würstchen-Dieb aus Ebermannstadt

Es blieb nicht nur bei den Wurstwaren - Die Polizei sucht nun Zeugen - vor 8 Stunden

EBERMANNSTADT - Ein unbekannter Täter ließ sich in Ebermannstadt vermutlich in der Nacht zum Sonntag in der Stadthalle nach einer Fußballveranstaltung einschließen. Er schien wohl großen Hunger gehabt zu haben.

Nach Angaben der Polizei hat sich ein bislang Unbekannter in die Ebermannstadter Stadthalle einsperren lassen. Dort ließ er zwei Geldkassetten mit zirka 50 Euro Wechselgeld und etwa 15 Paar Wiener mitgehen. Ob der Dieb hungrig war und die Würstchen alle selbst aufgegessen hat, bleibt wohl unklar. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 85 Euro.

Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? - Hinweise nimmt die Polizei Ebermannstadt unter 09194/73880 entgegen.

nb