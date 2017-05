40.320 Teile: Ein Hallerndorfer ist König der Puzzles

Peter Schubert hat das größte Puzzle der Welt in Form gebracht - vor 32 Minuten

HALLERNDORF - Der Puzzlekönig Peter Schubert hat sein Werk vollendet: Siebeneinhalb Monate verbrachte der 49-Jährige aus Hallerndorf fast jede freie Minute damit, das größte Puzzle der Welt zusammenzusetzen.

Größer geht's nicht: Peter Schubert neben seinem Werk. © Mathias Erlwein



Größer geht's nicht: Peter Schubert neben seinem Werk. Foto: Mathias Erlwein



40.320 Teile hat das Riesenpuzzle aus dem Hause Ravensburger – eine echte Herausforderung auch für den Puzzle-Experten. Bis zu 14 Stunden an den Wochenenden und vier bis fünf Stunden unter der Woche verbrachte Schubert mit seinem Hobby. Nun ist es geschafft.

Etwas stolz ist er schon, als er das Monsterpuzzle in seiner gesamten Schönheit präsentiert. Bei ihm zu Hause in seiner Wohnung in Hallerndorf ist das ob der Größe gar nicht möglich. Der Fischereiverein Schlammersdorf/Trailsdorf hat ihm deshalb das Fischerhaus zur Verfügung gestellt.

Mogli kann sich freuen: Die Dschungelbuch-Sequenz des Riesen-Puzzles. © Mathias Erlwein



Mogli kann sich freuen: Die Dschungelbuch-Sequenz des Riesen-Puzzles. Foto: Mathias Erlwein



Auf zehn verschiedene Kartonagen sind die Teile aufgeklebt, Schubert setzt sie gekonnt und schnell zusammen. Eine halbe Stunde dauert allein der Aufbau des fertigen Puzzles. Es ist 6,80 auf 1,90 Meter groß. Das Motiv heißt „Unvergessliche Disney-Momente“. Auf zehn Szenen verteilt und einzeln verpackt zu je 4320 Stück sind unter anderem Filmfiguren aus Bambi, König der Löwen, Fantasia, Schneewittchen, das Dschungelbuch und Dumbo dargestellt.

„Ich habe schon wieder ein 5000er Puzzle angefangen“, grinst Schubert. „Zum Runterkommen. Und um den Rhythmus nicht zu verlieren“, fügt er hinzu. Wie viele das größte kommerziell zu kaufende Puzzle schon geknackt haben, ist ihm unbekannt. Er weiß von einer Zehnergruppe, die es schon geschafft haben soll. Allein ist die Zeit von unter acht Monaten sportlich. „Nebenbei gehe ich ja auch noch auf Arbeit“, scherzt er.

Nun bekommt er Anfragen, sein gigantisches Werk bei Festen und anderen Anlässen aufzubauen. Bei Interesse kann man Schubert unter seiner Mailadresse schubert_puzzlekoenig@gmx.de kontaktieren. Er hat jetzt ja wieder ein wenig mehr Zeit – zumindest bis das nächste weltgrößte Puzzle auf den Markt kommt.

Mathias Erlwein