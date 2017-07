"50 Jahre Bläsermusik in Buckenhofen": Drei Tage feiern

Rund 700 Personen kamen zur Feier auf der Sportinsel - 09.07.2017 09:20 Uhr

FORCHHEIM - Drei Tage lang werden auf der Sportinsel "50 Jahre Bläsermusik in Buckenhofen" gefeiert. Am Festabend des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen erwarteten die rund 700 Besucher einige Überraschungen. Darunter auch ein Gastauftritt des Ehrendirigenten Willi Saffer, der es mit 84 Jahren immer noch drauf hatte.

Es waren drei kurze Intermezzi, mit denen Willi Saffer "seine Musiker" geprägt hat. Sein eigens komponierter "Gruß aus Forchheim", die "Rumba Negra" und Glenn Millers Swing. Mit dem Gunzendorfer Enthusiasten begann die sinfonische Blasmusik Einzug in Buckenhofen zu halten, deren Höhenflüge zu internationalen Wettbewerbserfolgen und in ausverkaufte Bamberger Konzerthallen geführt haben.

Mit kleinen Video-Botschaften gratulierte nicht nur die politische Prominenz wie die Landtagsabgeordneten Thorsten Glauber und Michael Hofmann oder Oberbürgermeister Uwe Kirschstein, sondern auch befreundete Vereine wie "die Schönsten vom Musikverein Effeltrich", ein Trio des Spielmannszuges Jahn Forchheim, eine Abordnung des Jungen Theaters oder die Kerwasburschen Buckenhofen.

Im Hintergrund kümmern sich im Laufe des Wochenende mehr als 150 ehrenamtliche Kräfte um den reibungslosen Ablauf des Feier-Marathons, den Heiner Kredel federführend organisiert hat. Beim „Mann der ersten Stunde“ liefen alle Fäden zusammen.

Bei brütender Hitze im Festzelt hatten sich selbst die Musiker mit Maßkrügen und Handtüchern ausgerüstet, während es einige Besucher vorzogen, entweder sich ihres Jacketts zu entledigen oder gleich im schattigen Freien zu sitzen.

Extra aus Italien angereist

Draußen konnte man sich mit dem aktiven Musiker Landrat Hermann Ulm unterhalten, auf extra aus Italien angereiste Musikfreunde der Banda Sociale di Lavis treffen oder ein Schwätzchen mit Pfarrer Mariadas Kalluri halten. Drinnen eröffnete "Ein Haus voll Glorie schauet" den historischen Rückblick des Vorsitzenden Bernd Froese.

So wie vor 50 Jahren, als die Knabenblaskapelle mit Kirchenmusik den Grundstein für die rasante Entwicklung gelegt hatte (wir berichteten). Später war auch "Im Wald und auf der Heide" zu hören. Auch wenn sich Mathias Wehr wunderte, "was habt Ihr denn damals für Zeug gespielt", seine "Bläserphilharmonie Forchheim" kämpfte sich tapfer durch das heute etwas altbacken klingende Repertoire der 1970-er Jahre.

Was alles in fünf Jahrzehnten passiert ist, das haben Nicole Kotz und Jan Korporaal in einer multimedialen Festschrift zusammengetragen und bei Franz Streit drucken lassen. In ihr befinden sich nicht nur zahllose Fotos, sondern auch Links zu zweieinhalb Stunden Videomaterial mit Interviews und Musikstücken.

Eine besondere Ehrung erfuhren "Mister Musikverein" Heiner Kredel, der in einem halben Jahrhundert so gut wie jedes Ehrenamt im Musikverein Forchheim-Buckenhofen innehatte, und Artur Maier, der mit seiner Ehefrau Irmgard nicht nur über viele Jahre hinweg die kulinarische Versorgung bei Festen übernommen hatte.

Weinabend

Als Archivar und Chronist "im stillen Kämmerlein" darf er als das Gedächtnis gelten, ohne das viele Details unwiderbringlich verloren wären. Dass es ein Weinabend werden würde, wurde spätestens dann deutlich, als der Escherndorfer Winzer Michael Fröhlich den Jubiläumswein vorstellte.

Da saß seine Tochter Sarah mit ihrer Klarinette gerade auf der Bühne und hatte nicht nur das Notenblatt, sondern auch eine deftige Brotzeit vor sich. In Lederhosen und Dirndln setzte die "Buckenhofener Blasmusik", in der Dirigent Markus Schirner auch seinem Vater Georg am Tenorhorn den Takt vorgab, mit einer Abfolge aus Polken und Märschen den musikalischen Schlusspunkt unter den gelungenen Festabend. Da tanzten schon die ersten ausgelassen im Schatten des Wohlklangs. UDO GÜLDNER