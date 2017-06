Einen lustigen Tag für Groß und Klein gab es am Sonntag im Höhenschwimmbad Gößweinstein zu erleben. Bei sommerlichen 33 Grad flogen 360 Bälle der 120 Teilnehmer des Jonglierrekordversuchs beim diesjährigen Familienfest des Fördervereins durch die Luft.

Mehr als 1000 Höhenmeter auf schmalen Pfaden mit Wurzeln und Steinen: Der Lauf am Frankenweg am Sonntag hatte es in sich. Der Frankenweg verbindet unter anderem die fränkische Schweiz mit dem fränkischen Seenland - und seit 2009 findet dort auch ein gleichnamiges Rennen für Crossläufer, Nordic Walker und Wanderer statt.