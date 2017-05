500 Euro in Forchheimer Burger King gestohlen

76-Jährige vergisst Geldbeutel - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Eine 76-Jährige hatte sich am Samstag das Essen im Burger King in Forchheim schmecken lassen und anschließend ihre Handtasche in dem Restaurant vergessen. Als ihr das Fehlen der Tasche auffiel, machte sich sich schnell auf den Weg zurück - doch es war bereits zu spät. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die 76-Jährige verließ zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr das Schnellrestaurant in der Bayreuther Straße und ließ ihre schwarze Stofftasche liegen. Prekär: In der Tasche befand sich auch der Geldbeutel der Frau, der mit etwa 500 Bargeld gefüllt war.

Nachdem die Rentnerin das Fehlen ihrer Tasche noch auf dem Parkplatz des Restaurants bemerkte, kehrte sie umgehend in das Lokal zurück und ein Angestellter gab ihr ihre Tasche. Zu Hause angekommen bemerkte die Frau allerdings den Schlamassel: Das Bargeld im Geldbeutel war nicht mehr da.

Wie die Polizei später von einem Angestellten des Schnellrestaurants erfuhr, hatten zwei Männer das Lokal kurz nach der 76-Jährigen verlassen und deren Portmonnaie auf einem Tisch zurückgelassen.

Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich unter der Nummer 09191/7090-0 zu melden.

