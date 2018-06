7,75 Millionen aus Berlin für das Rathaus in Forchheim

Der Haushaltsausschuss des Bundestages fördert die Sanierungsarbeiten - vor 59 Minuten

FORCHHEIM - Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat die Förderung der Sanierung des Forchheimer Rathauses beschlossen. Insgesamt werden dafür 7,75 Millionen Euro vom Bund fließen – die Hälfte der veranschlagten Sanierungskosten.

Sozialdemokraten unter sich: Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (links) und der Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz vor dem historischen Rathaus © Büro Andreas Schwarz



Sozialdemokraten unter sich: Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (links) und der Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz vor dem historischen Rathaus Foto: Büro Andreas Schwarz



Das teilt MdB Andreas Schwarz (SPD) mit. „Im kommenden Jahr sollen bereits die ersten 500 000 Euro fließen“, verkündet Schwarz. Grundlage des Beschlusses sei die enge Zusammenarbeit zwischen ihm und der Stadt Forchheim gewesen. „Ich bin froh, dass ich meine Kollegen überzeugen konnte, wie wichtig die Sanierung des Rathauses ist“, so der Bamberg-Forchheimer Bundestagsabgeordnete. „Das Ganze wurde seitens der Stadt sauber eingetütet, deswegen haben wir es ohne große Probleme durch den Ausschuss bekommen.“

400 Kilometer südlich freut man sich ebenfalls: „Durch die klare Zielvorgabe zur Umwandlung und Gestaltung unseres Rathauses in das ,Haus der Begegnung‘ haben sich ganz neue Fördermöglichkeiten ergeben“, so Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD). Diese Möglichkeiten seien einige Zeit jedoch kaum greifbar gewesen. „Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt mit einer großzügigen Förderzusage aus Bundesmitteln eine Bestätigung für unsere wichtige Arbeit erhalten haben“, so Kirschstein. „Zugleich hat es für mich nun oberste Priorität, die Differenzen der Vergangenheit beizulegen. Ganz wichtig dabei: Auch für Bundesmittel gilt es natürlich, das geltende Vergaberecht zu beachten.“

Der OB spielt damit auf die vielen Eklats der vergangenen Wochen (und Monate) beim Thema Rathaussanierung im Stadtrat an. Zuletzt hat eine Mehrheit der Räte Kirschstein vorgeworfen, dass er zu Unrecht zu viel Geld für einen Rechtsanwalt bei der Sanierungsberatung ausgegeben haben soll. Das ist unter anderem Thema bei einem Vortrag heute im Stadtrat. FDP-Rat Sebastian Körber, der in der Sache Akteneinsicht bekommen hat, wird seine Rechercheergebnisse darlegen.

Bilderstrecke zum Thema Forchheimer Rathaus macht Striptease Bevor das Forchheimer Rathaus aus dem 15. Jahrhundert saniert werden kann, werden alle neuzeitlichen Umbauten entfernt. Eine Menge Holz kommt da zum Vorschein und die Erkenntnis, dass frühere Generationen recht rabiat beim Umbau waren.



ppr