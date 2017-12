75-Jähriger stürzt neben Pferd in den Graben

Radfahrer zieht sich auf Höhe des Örtelberges Blessuren am Rücken zu - 18.12.2017 10:50 Uhr

EGGOLSHEIM - Ein 75-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad am Sonntag in Eggolsheim unterwegs. Als er an einer Pferdeführerin vorbeifuhr, stürzte er mit dem Rad in den Graben und zog sich dabei Verletzungen am Rücken zu.

Ein 75-jähriger Radfahrer fuhr am Sonntag gegen 13.30 Uhr den Örtelberg entlang. Etwa auf Höhe einer Pferdeführerin stürzte der Radfahrer aus bislang unbekannter Ursache, fuhr in den Graben und zog sich leichte Blessuren im Rückenbereich zu.

Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Ein Fehlverhalten der Pferdeführerin war aus polizeilicher Sicht nicht ersichtlich.