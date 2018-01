85-jährige Seniorin demoliert Verkehrsinsel

Unfall am Hausener Kreisel Mit dem Honda auf die Verkehrsinsel und gegen Verkehrszeichen - vor 9 Stunden

HAUSEN - 6000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls in Hausen: Dort wollte eine betagte Autofahrerin einen Omnisbus überholen übersah jedoch die Verkehrsinsel.

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Montagnachmittag am Pilatus Campus. © NN



Am Montagnachmittag wollte eine 85-jährige Forchheimerin mit ihrem Honda Civic, kurz vor dem Kreisel am Pilatus Campus, an einem stehenden Omnibus vorbeifahren.

Jedoch übersah die Seniorin die Verkehrsinsel und überfuhr diese. Dabei wurden auch zwei Verkehrszeichen demoliert. Insgesamt entstand Sachschaden von 6000 Euro.