85-Jähriger fuhr Auto im Landkreis Forchheim an

Vor Gericht konnte er sich später nicht mehr erinnern - Gericht bezweifelte Aussage

FORCHHEIM - Einem 85-Jährigen wird vorgeworfen einen Skoda angefahren und schließlich Unfallflucht begangen zu haben. In seiner Aussage verstrickte er sich vor dem Amtsgericht Forchheim aber immer wieder in Widersprüche.

Gericht Foto: dpa



In einer Landkreisgemeinde hat es gekracht. Ein 85-Jähriger aus Erlangen soll im Februar auf einem Parkplatz im Ort ein anderes Fahrzeug touchiert haben. Dabei entstand ein Sachschaden von knapp 2000 Euro. Der Angeklagte fuhr dann davon, ohne den Schaden der Polizei zu melden.

"Mein Mandant hat den Unfall schlicht und einfach nicht bemerkt", wirft Anwalt Lars Kittel ein. Der Parkplatz sei auf einem abschüssigen Gelände, der Angeklagte wäre damit beschäftigt gewesen darauf zu achten, sagt er.

Richterin Silke Schneider bezweifelte diese Aussage: "Wenn Sie über den Radkasten des anderen Fahrzeugs drüber gefahren sind, dann bemerkt man so was", erklärt sie. "Warum haben Sie dann nicht die Polizei gerufen?" Der Führerschein wurde dem Angeklagten bereits kurz nach dem Unfall vorläufig entzogen.

Der 85-Jährige soll am selben Tag noch seine Versicherung über den Vorfall informiert haben, dies bestritt er jedoch in der Verhandlung. Am nächsten Tag habe sich bereits der Halter des geschädigten Autos beim Angeklagten gemeldet. Unklar war, wie er an die Kontaktdaten des 85-Jährigen kam. Dieser behauptete, den Vorfall nicht an die Versicherung gemeldet zu haben.

Ein Polizeibeamter, der am Tag des Unfalls vor Ort war, räumte ein, dass der geschädigte Fahrzeughalter zunächst Anzeige gegen Unbekannt gestellt, diese einige Zeit später aber ohne Grund wieder zurückgenommen habe.

Verhandlung ausgesetzt

"Dann hat auf einmal die Versicherung angerufen und wollte Einsicht in die Akten des Angeklagten haben", erzählt der Polizisat. Als er bei dem 85-Jährigen anrief, wollte dieser aber keine Angaben machen.

"Für mich ist das klar, wie das hier abgelaufen ist", fasste Richterin Schneider zusammen. Anwalt Kittel bestand jedoch darauf, den Fahrzeughalter des Skoda noch einmal zu hören, da dieser in der Verhandlung nicht anwesend war. Er konnte vom Gericht nicht kurzfristig erreicht werden. Auch eine Stellungnahme eines Sachverständigen zum Schaden steht noch aus, weshalb die Verhandlung zunächst einmal ausgesetzt wurde.

