90 statt 50 km/h: Fahrer in Streitberg hatte es zu eilig

Zehn Mal gingen der Verkehrspolizei an diesem Tag Raser ins Netz - vor 25 Minuten

STREITBERG - Am Mittwochnachmittag, zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr, machten Polizisten in Streitberg auf Höhe des dortigen Bushäuschens Radarmessungen in Fahrtrichtung Ebermannstadt.

Von insgesamt 408 Fahrzeugen durchfuhren zehn Verkehrsteilnehmer die Kontrollstelle mit überhöhter Geschwindigkeit. Mit 89 Stundenkilometern bei erlaubten 50 der „Spitzenreiter“ gemessen.

Er muss demnächst mit einem Fahrverbot von einem Monat und einem Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen.