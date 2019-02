A 73: Ausfahrt Forchheim-Süd wird gesperrt

Mittwoch und Donnerstag Bauarbeiten in Richtung Nürnberg - vor 41 Minuten

FORCHHEIM - Die Autobahn-Ausfahrt der Anschlussstelle Forchheim-Süd in Fahrtrichtung Nürnberg wird am Mittwoch, 6. Februar, und am Donnerstag, 7. Februar, jeweils von 8 Uhr bis 17 Uhr gesperrt. Die Einfahrt in die Autobahn bleibt von der Sperrung unberührt.

Die Ausfahrt Forchheim-Süd ist am Mittwoch und Donnerstag gesperrt. © Roland Huber



Grund der Sperrung ist laut Autobahndirektion der Einbau von Schutzplanken am Zufahrtsast von der B 470 zur A 73. Verkehrsteilnehmer in Richtung Nürnberg sollten in der Zeit der Sperrung zum Verlassen der Autobahn auf Baiersdorf-Nord ausweichen.

Die Ein- und Ausfahrten in Fahrtrichtung Bamberg sind nicht betroffen. Die Autobahndirektion bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

