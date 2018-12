A 73: Ausfahrt war zu schmal für Betrunkene

66-Jährige verursacht Schaden in Höhe von etwa 30 000 Euro - vor 1 Stunde

FORCHHEIM/BAMBERG - Eine 66-jährige Autofahrerin ist bei dem Versuch, die A 73 am Autobahnkreuz Bamberg Süd zu verlassen, gescheitert. Als die Polizei einen Atemalkoholtest anordnete, wurde schnell klar warum.

Polizei © colourbox.com



In der Nacht auf Sonntag ist bei der Polizei eine Mitteilung eingegangen, dass in der Abfahrt der A73 am Autobahnkreuz Bamberg-Süd ein Unfall passiert ist.

Die Streife der Verkehrspolizei Bamberg hat eine betrunkene 66-jährige Frau angetroffen. Sie war, beim Versuch die Autobahn Richtung B505 zu verlassen, zunächst links gegen den dort befindlichen Anpralldämpfer gefahren und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ihr VW hat dabei den Wildschutzzaun auf einer Länge von 50 Metern beschädigt. Das Auto ist schließlich im Grünbereich stehen geblieben.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille, was eine Blutentnahme im Krankenhaus Bamberg zur Folge hatte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30 000 Euro. Die Fahrzeugführerin verletzte sich ersten Erkenntnissen der Polizei nur leicht an der Hand. Der Führerschein der 66-Jährigen wurde sichergestellt.

