A 73: Fahrbahn voraussichtlich ab 13.30 Uhr wieder frei

FORCHHEIM - Unfall im Baustellenbereich Forchheim-Süd: Dort droht ein Lkw umzukippen, der Wagen und die Ladung müssen geborgen werden. Bis 13 Uhr ist die Autobahn komplett gesperrt, ab 13.30 Uhr, so meldet die Autobahndirektion, sind die Fahrbahnen wieder frei.

Achtung Autofahrer: Die A 73 ist ab Forchheim-Süd bis voraussichtlich 13 Uhr komplett gesperrt. Es kommt zu massiven Behinderungen. © dpa



Viel Geduld brauchen Autofahrer, die auf der A 73 in Richtung Suhl unterwegs sind.

Auf der Autobahn A 73, auf Höhe der Ausfahrt Forchheim-Süd musste ein Lkw im Baustellenbereich eine Vollbremsung hinlegen. Die Ladung, 27 Tonnen Granitplatten, verrutschte, die Spanngurte rissen, der Lkw drohte umzukippen, bestätigt ein Sprecher der Polizei Bamberg. Nun muss der Lkw im Baustellenbereich etwa 300 Meter weiter geschleppt und gesichert werden. Die Autobahn in Richtung Suhl ist bis voraussichtlich 13 Uhr komplett gesperrt, in Richtung Erlangen ist die Autobahn nur einspurig befahrbar. Es kommt zu massiven Behinderungen und einem erheblichen Rückstau. Autofahrer in Richtung Norden werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren und über die A 3 in Richtung Würzburg auszuweichen.