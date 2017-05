Der Forchheimer Männer-Handball ist im Feiermodus. Erst machte es der hochveranlagte HC in der Bezirksoberliga zwar spannend, sicherte sich am Ende aber doch den Aufstieg in die Landesliga. Nun zog der kleine Lokalrivale vom SV Buckenhofen nach und kehrt nach zwei Jahren in der Bezirksliga über die Relegation zurück ins Bezirksoberhaus.