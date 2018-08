A 73: Fünf Unfälle binnen weniger Stunden

Im Baustellenbereich der Autobahn hat es am Wochenende mehrfach gekracht - vor 12 Minuten

Unfallschwerpunkt A 73: Zu insgesamt fünf Verkehrsunfällen kam es Freitag und Samstag im Bereich der Autobahnbaustelle

Am Freitag gegen 15:30 Uhr überholte, in Fahrtrichtung Suhl, ein 37-jähriger VW-Fahrer, im Verschwenkungsbereich, einen Sattelzug. Dabei kam es zu einem Streifvorgang bei dem die gesamte rechte Seite des VW-Caddy eingedrückt wurde. Am Sattelzug entstand nur geringer Schaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10200 Euro.



Zwei Stunden später kam es in gleicher Fahrtrichtung zu einem Überholvorgang zwischen einem 37-jährigen Audi-Fahrer und dem 20-jährigen Fahrer eines Opel, bei dem sich beide Fahrzeuge streiften. Der Schaden beträgt hier etwa 100 Euro.



Weitere zwei Stunden später fiel ein 43-jähriger Ford-Fahrer seinen Angaben zur Folge in einen Sekundenschlaf. Er kam nach links und kollidierte dabei mit dem Skoda eines 32-Jährigen, der durch den Anstoß gegen die Betonleitwand gedrückt wurde. Bei diesem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro.



Am Samstagmittag versuchte der 47-jährige Fahrer eines Fiat-Kleintransporters einen VW-Multivan eines 56-Jährigen, in Fahrtrichtung Nürnberg, zu überholen. Bei dem darauf folgenden Streifvorgang entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.



Nur eine halbe Stunde später versuchte dies der 37-jährige Fahrer eines Ford-Transit, in Fahrtrichtung Suhl, ebenfalls bei einem Wohnwagengespann eines 55-Jährigen. Nachdem Streifvorgang schleuderte der Transit gegen die Betongleitwand, die dadurch verschoben wurde. Das Wohnwagengespann streifte die Außenschutzplanke. Der Sachschaden liegt bei 7000 Euro.