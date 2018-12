A 73: Überholen endet mit Blechschaden

Polizei Bamberg sucht Zeugen eines Unfalls in Höhe Eggolsheim - vor 1 Stunde

EGGOLSHEIM - Zu früh scherte ein 49-Jähriger gestern Nacht nach dem Überholen auf der A 73 in Fahrtrichtung Bamberg wieder ein, und touchierte dabei das Auto einer 27-Jährigen. An dem Unfall soll ein weiteres Auto beteiligt gewesen sein.

Nachdem er Dienstagnacht auf der Autobahn A 73 in Fahrtrichtung Bamberg den VW einer 27-Jährigen überholt hatte, scherte der 49-jährige VW-Fahrer zu früh nach rechts ein und streifte dabei den Wagen der 27-jährigen Frau. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. An dem Unfall soll auch ein weiteres Fahrzeug, das sich mit hoher Geschwindigkeit und Lichthupe näherte, beteiligt gewesen sein. Die Autobahnpolizei bittet deshalb um Zeugenhinweise unter Telefon (0951)9129-510.