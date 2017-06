A 73: Verkehr soll besser fließen

Seitenstreifen wird ausgebaut - Der Bau beginnt am 19. Juni - vor 21 Minuten

FORCHHEIM - Am Montag beginnen auf der A 73 die Bauarbeiten für den Ausbau des Seitenstreifens. Für die 18 Millionen Euro teure Maßnahme müssen sich die Autofahrer auf Beeinträchtigungen einstellen.

Auf der A 73 wird der Seitenstreifen zwischen Erlangen-Nord und Forchheim-Süd ausgebaut. © Roland Huber



Zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Nord und Forchheim-Süd baut die Autobahndirektion Nordbayern den Seitenstreifen aus, damit dieser in Hauptverkehrszeiten mitbenutzt werden kann. Grund dafür ist, dass der Verkehr in den vergangenen Jahren nördlich der Stadt Erlangen stark zugenommen hat und es immer wieder zu Staus kommt.

Aus diesem Grund wurde bereits im Jahr 2008 eine Anlage zur temporären Seitenstreifen-Freigabe (TSF) in Fahrtrichtung Nürnberg in Betrieb genommen. Dadurch konnte in diesem Abschnitt die Verkehrssicherheit und die Kapazität auf der A 73 deutlich erhöht werden, heißt es.

Für die Anlage in Richtung Bamberg ist der Bau von elf Nothaltebuchten, zusätzlichen Ein- und Ausfädelspuren an den Anschlussstellen und die Verstärkung des Fahrbahnoberbaues in einzelnen Abschnitten des Seitenstreifens notwendig. Außerdem werden 63 Kameramasten installiert, sowie eine Kabeltrasse verlegt.

Zeitgleich werden auf Teilstrecken des Bauabschnittes anstehende Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn und an den Brückenbauwerken durchgeführt. Die Inbetriebnahme der Anlage wird nach einem Probebetrieb im Frühjahr 2018 erfolgen. Die Gesamtkosten in Höhe von zirka 18 Millionen Euro trägt der Bund.

An folgenden Tagen ist mit einer Beeinträchtigung des Verkehrs in Richtung Bamberg zu rechnen: 19. Juni bis 30. Juni, in den Nachtstunden. Vom 1. Juli bis 27. August ist der Seitenstreifen abschnittsweise gesperrt, beide Fahrbahnspuren sind verschoben.

28. August bis 28. Oktober: Verengung der Fahrbahnen in beide Fahrtrichtungen zwischen Möhrendorf und Baiersdorf. 29. Oktober bis 30. November: Sperrung des Seitenstreifens und eingeengte Fahrbahnen. Bis Mitte Dezember 2017 sollen alle Baumaßnahmen abgeschlossen sein.