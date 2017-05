A73: Anschlusstelle Forchheim-Süd wird gesperrt

FORCHHEIM - Im Rahmen der Lärmschutz-Arbeiten auf der A73 bei Forchheim erneuert die Autobahndirektion Nordbayern derzeit vier Brücken – weshalb die Anschlussstelle Forchheim-Süd in Richtung Nürnberg Anfang kommender Woche kurzzeitig gesperrt wird.

Wegen Brückensanierung geschlossen: Der Zufahrts-Ast an der Anschlussstelle Forchheim-Süd. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Notwendig ist die von Dienstag, 23. Mai, 19 Uhr, bis Mittwoch, 24. Mai, 6 Uhr, andauernde Vollsperrung des Zufahrts-Astes in Fahrtrichtung Nürnberg, damit am Anschlusstellenbauwerk Forchheim-Süd der Überbau für die erneuerte Brücke eingehoben werden kann. Es handle sich dabei um große Betonfertigteile, teilt die Autobahndirektion in einer Pressemitteilung mit.

Verkehrsteilnehmer, die in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs sind, werden gebeten, zum Verlassen der A73 die nächste Ausfahrt Baiersdorf-Nord zu benutzen.

Für die Verkehrsteilnehmer, die auf der Gegenrichtung, also in Fahrtrichtung Bamberg unterwegs sind, ist das Ausfahren an der Anschlussstelle Forchheim-Süd ungeachtet der Vollsperrung auf der anderer Seite weiterhin möglich.

