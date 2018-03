A73: Benz kracht gegen Ford, kracht gegen VW, kracht gegen BMW

Unfall mit drei Leichtverletzten an der Anschlussstelle Forchheim-Süd - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mit großer Wucht ist am Dienstagabend der Mercedes eines 59-Jährigen im Baustellenbereich der A73 an der Anschlussstelle Forchheim-Süd in Richtung Norden auf den Ford eines 55-Jährigen aufgefahren.

Der Wagen des 55-Jährigen wurde dabei laut Polizei auf den VW eines 19-Jährigen und den BMW eines 46-Jährigen geschoben. Der Unfallverursacher, der offenbar zu schnell unterwegs gewesen war, hatte zuvor im Feierabendverkehr das Stauende viel zu spät bemerkt.

Drei Personen wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Drei beteiligte Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.