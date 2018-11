A73 in Forchheim wird am Montag gesperrt

Die Baustellenverkehrsführung wird abgebaut - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Eine Vollsperrung der A73 zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Nord und Forchheim-Süd in Richtung Süden steht nachts am Montag, 26. November, an.

Die Baustelle der A73 in Forchheim. Nun steht eine nächtliche Sperrung an. Foto: Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Die Fahrbahn ist von Montag, 26. November, 20 Uhr, bis Dienstag, 27. November, 5.30 Uhr, gesperrt. Grund der Sperrung ist laut Mitteilung der Autobahndirektion Nordbayern der teilweise Abbau der Baustellenverkehrsführung sowie die Umlegung des Verkehrs in Fahrtrichtung Nürnberg auf die erneuerte Richtungsfahrbahn. Der vollständige Rückbau der Verkehrsführung in Richtung Bamberg erfolgt bis Mitte Dezember.

Die Verkehrsteilnehmer in Richtung Nürnberg werden gebeten, die Bedarfsumleitungsstrecke U46 ab der Anschlussstelle Forchheim-Nord durch das Stadtgebiet Forchheim bis zur Anschlussstelle Forchheim-Süd zu benutzen. Der Verkehr in Fahrtrichtugn Bamberg ist von der Sperrung nicht betroffen.