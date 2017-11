A73: Zu schnell durch die Baustelle gerast

33-Jähriger kracht auf zwei Autos - eine Fahrerin leicht verletzt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Obwohl die Baustelle auf der A 73 bei Forchheim mittlerweile jedem Autofahrer in ganz Nordbayern bekannt sein dürfte, wird die Autobahnpolizei Bamberg dennoch täglich zu einer Vielzahl an Unfällen gerufen. Allein am Freitag krachte es auf der stark eingeengten Fahrbahn gleich dreimal.

Zwei Unfälle am Vormittag wurden wieder einmal von ungeduldigen Autofahrern verursacht, die mit ihren von Spiegel zu Spiegel über zwei Meter breiten Autos andere Fahrzeuge überholen wollten, obwohl die Überholspur auf maximal zwei Meter begrenzt ist und ein ausreichender Überholabstand ohnehin nicht einzuhalten ist. Neben dem Eigenschaden erwartet beide nun auch noch ein Bußgeld.

Weniger glimpflich ging dagegen ein Auffahrunfall am Nachmittag aus. Die Bilanz: eine leicht verletzte Fahrerin und ein Sachschaden von rund 25 000 Euro. Ein 33-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Lauf hatte seine Fahrgeschwindigkeit in der engen Baustelle Richtung Nürnberg nicht dem langsameren Verkehr angepasst.

Er fuhr mit großer Wucht auf den Kleintransporter einer 68-jährigen Frau aus Neustadt/Aisch auf und schob den Kleintransporter auch noch auf den Pkw einer 38-Jährigen aus dem Landkreis Bamberg.

Durch den Unfall wurden zudem mehrere Leitplankenfelder beschädigt. Die Autobahn musste für eine halbe Stunde komplett gesperrt werden, der Verkehr staute sich.

nn