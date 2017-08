Ab heute keine Züge zwischen Nürnberg und Bamberg

NÜRNBERG - Endspurt vor der Inbetriebnahme: Seit über einer Woche ist die Bahnstrecke zwischen Erlangen und Bamberg nur eingleisig befahrbar. Ab Mittwoch, 23. August, ist sie voll gesperrt.

Auf Bahn-Pendler kommen ungemütliche Tage zu: Bis zum Montag geht zwischen Bamberg und Nürnberg nichts mehr. © dpa



Pendler müssen sich wegen einer Totalsperrung der Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg ab Mittwoch auf längere Anfahrtswege zur Arbeit einstellen. Die Maßnahme gelte von Mitternacht bis zum 28. August, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Für Reisende würden als Ersatzverkehr bis zu sieben Busse pro Zug bereitgestellt. Grund für die Komplettsperrung sind Bauarbeiten im Rahmen des ICE-Großprojekts Nürnberg-Berlin, durch das sich die Fahrtzeit zwischen den beiden Städten von sechs auf vier Stunden verkürzen soll.

Die Bahn nimmt in dieser Zeit im Bereich Forchheim-Süd bis zur Piastenbrücke das neue Gleispaar in Betrieb. Dazu auch elektronische Stellwerke in Kersbach, Eggolsheim und Strullendorf. Insgesamt 34 Gleiskilometer werden neu hinzugeschaltet. "All das geht nur ohne Zugverkehr", so ein Bahn-Sprecher. Bahnfahrer müssen in dieser Zeit auf eine Schienenersatzverkehr umsteigen.

Mit massiven Verkehrsbehinderungen auf der parallel laufenden Autobahn 73 durch die Bahnstreckensperrung rechnete eine Sprecherin der Autobahndirektion Nordbayern hingegen nicht. In den Sommerferien sei das Verkehrsaufkommen gering.

Gleichwohl haben sich die Forchheimer von der provisorischen Fußgängerbrücke bereits verabschieden müssen: Das vieldiskutierte Bauwerk ist im Rahmen der Arbeiten verschwunden.

Die Fahrpläne des Schienenersatzverkehrs finden Sie im auf www.bauinfos.deutschebahn.com/bayern

