Ab Montag: Bundesstraße 470 halbseitig gesperrt

Gehölzpflegearbeiten zwischen Streitberg und Muggendorf und zwischen Gasseldorf und Unterleinleiter - vor 5 Stunden

STREITBERG - Das Staatliche Bauamt Bamberg führt an der Bundesstraße 470 zwischen Streitberg und Muggendorf sowie an der Staatsstraße zwischen Gasseldorf und Unterleinleiter ab Montag, 15. Januar, umfangreiche Gehölzpflegemaßnahmen durch. Die Straßen werden halbseitig gesperrt.

Am Montag starten die Gehölzpflegearbeiten. © Andre de Geare



Am Montag starten die Gehölzpflegearbeiten. Foto: Andre de Geare



"Der Baum- und Gehölzbestand in diesen Bereichen ist stark überaltert und teilweise erheblich geschädigt", informiert das Staatliche Bauamt.

Die Maßnahmen wurden im Rahmen einer Ortseinsicht mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Forchheim erörtert und abgestimmt. Hierbei wurde festgelegt, dass die straßenbegleitenden Gehölzstreifen zwischen Gasseldorf und Unterleinleiter, unter Erhaltung einiger weniger Einzelexemplare, auf Stock gesetzt werden, was in den Folgejahren einen Verjüngungseffekt des Bestands bewirken soll.

Der Bestand an der B 470 zwischen Streitberg und Muggendorf wird ebenfalls unter Erhaltung einiger Einzelbäume gerodet, in einen Magerrasenstandort umgewandelt und mit Obstbäumen bepflanzt. Zudem werden im weiteren Verlauf der B 470 umfangreiche Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen durchgeführt.

Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Die Maßnahmen sollen bis Ende der 4. Kalenderwoche abgeschlossen sein.