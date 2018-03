Abrissarbeiten: Sperrungen wieder aufgehoben

Maßnahmen verliefen laut Experten "planmäßig" - vor 43 Minuten

FORCHHEIM - Wieder freie Fahrt: Die Sperrungen der Anschlussstelle Forchheim Süd (in Richtung Nürnberg) der A 73 und der Nürnberger Straße im Unterführungsbereich sind seit Sonntagmittag wieder aufgehoben.

Die Gründe für die Abriegelung: Zum einen wurde nachträglich eine Lärmschutzwand errichtet, die im Durchschnitt acht Meter in die Höhe ragt, zum anderen musste auch die Fahrbahn erneuert werden. Die Brücken hingegen kamen für eine Erneuerung nicht mehr in Frage — sie mussten ganz abgerissen werden.

Laut eines Experten vor Ort sei „alles planmäßig“ verlaufen, Zwischenfälle oder gar Unfälle habe es nicht gegeben. Bereits im vergangenen Jahr wurden die Arbeiten in Fahrtrichtung Bamberg durchgeführt, vier Brücken wurden dabei abgerissen (wir berichteten). Der Fahrbahnbelag war laut Autobahndirektion Nordbayern bereits über 20 Jahre alt. Die gesamten Maßnahmen verschlangen 2017 rund 25 Millionen Euro.

Am Samstagnachmittag haben auf der A73 die Abrissarbeiten an einer Autobahnbrücke begonnen. An der Anschlusstelle Forchheim-Süd rückten gleich mehrere Bagger an, um dem Beton-Koloss an die Substanz zu gehen. Die Arbeiten dauern bis Sonntagmittag an, Autofahrer sollten die Baustelle weiträumig umfahren.