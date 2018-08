Abschied von der Adalbert-Stifter-Schule in Forchheim

Zehnt- und Neuntklässler mit nachdenklichen und rührenden Worten ins Leben entlassen - 31.07.2018 15:12 Uhr

FORCHHEIM - Die Zeit kurz vor den Ferien stand an der Adalbert-Stifter-Schule (AST) wieder im Zeichen der Abschlussfeiern. In diesem Jahr waren es gleich zwei 10. Klassen mit 35 Schülerinnen und Schüler, die ihr Abschlusszeugnis erhielten, in den beiden 9. Klassen wurden 44 Zeugnisse überreicht.

Sabine Tille, Rektor Martin Horn, Klassenlehrerin 9a Gudrun Walda, die Ausgezeichneten Lenny Mende und Büsra Ormanci, Klassenlehrer 9b Karl Manegold, Schulrätin Dr. Cordula Haderlein, Elternbeiratsvorsitzender Markus Thiem (von links nach rechts). Foto: Adalbert-Stifter-Schule



Voraus ging jeweils eine Andacht, die von Kerstin Debuday, Pfarrer Muschler und Nabil Raki gestaltet wurden. Auf der Schlussfeier der 10. Klassen erzählte Sabine Tille im Namen der Schulleitung von Türen, durch welche die Schüler im Laufe ihres Lebens bereits geschritten seien. Allein die Schultüre wurde von jedem einzelnen wohl an die 3000 Mal geöffnet. Für den weiteren Lebensweg wünschte sie den Entlassschülern immer offene Türen.

Im Anschluss sprach Schulrätin Dr. Cordula Haderlein von der Bedeutung dieses Tages für sie persönlich. In ihrer Zeit als Rektorin der Schule hätte sie die meisten der Schüler über viele Jahre hinweg begleitet, sie kennen- und schätzen gelernt. Wie es ist, Abschied zu nehmen, könne sie diesmal gut nachfühlen, da sie ja selbst Abschied nehmen musste bei ihrem Wechsel ins Schulamt.

Die Klassenleiter der 10. Klassen, Barbara Kestler und Uwe Gruszka, verglichen die letzten Jahre an der AST mit einer Schiffsreise. Ihre Heuer würden die Schüler als Abschlusszeugnis erhalten – die Höhe der Heuer entscheide dabei über den weiteren Lebensweg. Mit vielen Glückwünschen wurden anschließend die Abschlusszeugnisse überreicht. Als Beste der 10. Klasse erhielten Alberita Gashi, Aleksandra Jastrzab sowie Jonas Wagner eine Aufmerksamkeit des Elternbeirats.

Schulleiter Martin Horn fand bei der Abschiedsfeier der 9. Klassen nachdenklich Worte darüber, ob wirklich alle Schüler sich das für sie passende Ziel gesteckt hätten. Vielen sei dies während ihrer Schulzeit auf wunderbare Weise gelungen, sie seien über sich hinausgewachsen und hätten ein Glücksgefühl erlebt, das sie sicherlich nie in ihrem Leben wieder vergessen würden.

Rührende Abschiedsworte fand Klassensprecherin Sinem Arslan, die in teils gereimten Zeilen auf die vergangenen Jahre an der AST zurückblickte. Die Zeugnisübergabe erfolgte durch die beiden Klassenleiter Gudrun Walda und Karl Manegold. In den 9. Klassen wurden Büsra Ormanci, Lenny Mende und Robin Fleischmann als Schulbeste für ihre guten Leistungen besonders gewürdigt.