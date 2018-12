Absperrbänder in der Forchheimer Martinskirche

Eine Bamberger Firma führt Reparaturarbeiten durch - vor 2 Stunden

FORCHHEIM - Rot-weiße Absperrbänder von Kirchenbank zu Kirchenbank: In der Martinskirche ist ein Bereich abgesperrt.

Kein Zutritt: Rot-weiße Bänder versperren unter anderem den rechten Gang in der Martinskirche. Der Grund dafür sind Fußbodenarbeiten. © Foto: Birgit Herrnleben



Doch an Weihnachten soll das Band wieder verschwunden sein. Der Grund für die Absperrung sind Fußbodenarbeiten. "Einige Bodenfließen sind beschädigt und müssen ausgetauscht werden", sagt Markus Schmidt, Pfarrgemeinderat und Mitglied der Kirchenverwaltung von St. Martin.

Eine Bamberger Firma führt die Arbeiten bis spätestens Mitte nächster Woche durch. "An Weihnachten soll natürlich keiner ausrutschen oder sich die Haxen brechen", so Schmidt. Und schon vor Weihnachten würden einige Schulen noch Konzerte in der Kirche veranstalten. "Es war uns wichtig, dass die Arbeiten bis Weihnachten abgeschlossen sind." Schließlich strömen viele Gläubige an Heiligabend und an den Feiertagen in die Martinskirche, um Gottesdienste zu besuchen.

