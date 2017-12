Abwasser kommt teuer

Eggolsheimer Gemeinderat beschließt Gebührensatzung - 22.12.2017 08:00 Uhr

EGGOLSHEIM - Obwohl die Gemeinderäte ihren Jahresschluss bereits gefeiert hatten, mussten sie sich noch zu einer Sitzung treffen und über die neue Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung abstimmen.

Das Abwasser in Eggolsheim wird teurer. Foto: colourbox.de



Das Satzungsbüro hatte darauf hingewiesen, dass die geänderten Gebühren noch in diesem Kalenderjahr beschlossen werden müssen, wenn sie ab dem 1. Januar wirksam werden sollen. Die neue Abwassergebühr beträgt somit ab 2018 1,48 Euro pro Kubikmeter, beschlossen die Marktgemeinderäte mit zwei Gegenstimmen.

Auch wenn die Erhöhung von 1,06 auf 1,48 Euro pro Kubikmeter Abwasser recht hoch ausfällt, sei sie jedoch unumgänglich, erklärte Bürgermeister Claus Schwarzmann (BB). Der vorherige Kalkulationszeitraum begann zwar 2015 noch mit einem leichten Plus von 5000 Euro, es kam aber bereits im Laufe des kommenden Jahres zu einer Unterdeckung von 95 000 Euro, die sich bis 2017 auf insgesamt 193 000 Euro summierte. "Wir hatten einfach Mehrausgaben", erläuterte Schwarzmann: Klärschlammentsorgung, ein erhöhter Aufwand im Belebungsbecken, die Neuberechnung der Betriebskostenumlage und die Rückerstattung von zu viel gezahlten Gebühren an Hallerndorf führten dazu, dass das Abwasser nicht kostendeckend entsorgt werden konnte. So sei es aber vorgeschrieben.

Thea Göller (CSU) wunderte sich über die Eile: "Wenn das schon so lange bekannt ist, warum muss das jetzt kurz vor Jahresende entschieden werden?" Man hatte "das nicht auf dem Schirm", bekannte Schwarzmann und wies darauf hin, dass die umliegenden Kommunen sich ohnehin über die sehr niedrigen Eggolsheimer Abwassergebühren gewundert hatten.

Zwar diskutierten die Räte noch, ob ein vierjähriger Kalkulationszeitraum sinnvoller sei als der bisherige dreijährige, einigten sich jedoch schlussendlich darauf, dass die neue Abwassergebühr notwendig ist.

"Immerhin konnten sich die Bürger drei Jahre lang über ihre niedrigen Gebühren freuen", konstatierte Stefan Pfister (BB).

SYLVIA HUBELE