Ach du dickes Ei: Weiße Ostern in Stadt und Landkreis

Winterintermezzo auf den Höhen der Fränkischen Schweiz - Umgestürzte Bäume - vor 42 Minuten

FORCHHEIM - Auf den Höhen der Fränkischen Schweiz gibt der Winter nochmal ein Gastspiel. Während es auf den Straßen keine verkehrsbedingten Behinderungen gab, stürzten zahlreiche Bäume unter der Schneelast um.

Weiß war die Trendfarbe am Ostermontag. Die beiden Osterhasen hat Franz Galster in Bieberbach entdeckt. © Franz Galster



Weiß war die Trendfarbe am Ostermontag. Die beiden Osterhasen hat Franz Galster in Bieberbach entdeckt. Foto: Franz Galster



Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee: Die bekannte Bauernregel hat sich am Ostermontag bewahrheitet: In Weiß hüllte Frau Holle die Obst- und Kirschbäume in der Fränkischen Schweiz und überzuckerte so manche Straßen auf den Höhen des Jura. Schneebedingte Verkehrsunfälle gab es in der Fränkischen Schweiz zwar nicht, doch musste die Polizei Ebermannstadt Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume vermelden. In Wiesenttal, Gößweinstein, Obertrubach, Egloffstein und auch in Muggendorf waren zahlreiche Bäume unter der Last des nassen Schnees zusammengebrochen und auf die Straßen gestürzt. Die örtlichen Feuerwehren waren im Einsatz.