Achtung: Auto-Vandalen in Forchheim unterwegs

Fünf Autos sind am Wochenende zerkratzt worden - vor 13 Minuten

FORCHHEIM - Im Forchheimer Stadtteil Burk und in der Innenstadt von Forchheim sind am Wochenende fünf Autos zerkratzt worden.

Am Hofgarten im Forchheimer Stadtteil Burk sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag gleich vier dort geparkte Autos jeweils an der Seite zerkratzt worden.

Ein weiteres Fahrzeug, welches in der gleichen Zeit auf dem Parkplatz hinter dem ehemaligen Krankenhausgelände stand, ist ebenfalls von Unbekannten rundherum zerkratzt worden.

Der Gesamtschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon (09191) 70 90 121.

nn