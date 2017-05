Schauen, Schnuppern und Genießen: Der Tag des offenen Dorfes stieß bei den Besuchern aus der ganzen Region auf ein großes Echo. Viele Städter erhaschten in Ebersbach Einblicke in das Landleben.

Von Dienstagabend bis Mittwochfrüh um 6 Uhr geht nichts auf der A73, Höhe Forchheim-Süd. Der Grund: Arbeiter heben Brückenteile ein, so dass der Zufahrts-Ast in Richtung Nürnberg vollständig gesperrt werden muss.

VW-Käfer wohin das Auge fällt auf dem Parkplatz am "Pilatus Campus": Mehr als 150 Oldtimer-Fans pilgerten zum dritten Käfertreffen nach Hausen. Auch alte VW-Busse ließen die Herzen der Nostalgiker höher schlagen.

Ein besonderes Schmankerl zum 1000-jährigen Dorfjubiläum: Ganze 175 Traktoren, teilweise von weit her gereist und mitunter aus längst vergangenen Zeiten, beteiligten sich am wohl größten Bulldog-Treffen der Region in Kersbach.