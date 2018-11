Advent-Charity: Feuerwehrjugend Kirchehrenbach sammelt Pakete

Päckchen mit Alltagswaren werden nach Südosteuropa geschickt - vor 20 Minuten

KIRCHEHRENBACH - Zum neunten Mal richtet die Jugendfeuerwehr Kirchehrenbach eine Sammelstelle für Pakete ein, die notleidenden Menschen in Südosteuropa zugutekommen.

Die Jugendfeuerwehr Kirchehrenbach unterstützt 2018 zum neunten Mal die Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter Bayern, dank der Menschen in Not unterstützt werden. © Sebastian Müller



Die Jugendfeuerwehr Kirchehrenbach unterstützt 2018 zum neunten Mal die Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter Bayern, dank der Menschen in Not unterstützt werden. Foto: Sebastian Müller



Die Jugendfeuerwehr in Kirchehrenbach unterstützt heuer bereits zum neunten Mal die Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter Bayern. Mit den Paketen wird notleidenden Menschen in den ärmsten Gegenden Südosteuropas geholfen.

Am Samstag, 8. Dezember, richtet der Feuerwehrnachwuchs von 9.30 bis 13.30 Uhr am Feuerwehrhaus, Hauptstraße 98, eine zentrale Sammelstelle ein, an der die fertig gepackten Pakete abgegeben werden können. Wer mitmachen möchte: Die Packliste ist unter www.feuerwehr-kirchehrenbach.de abrufbar.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es hier.