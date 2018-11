Advent in Ebermannstadt: Das ganze Programm

Erstmals sind Engel im Einsatz - Wünschebaum am Kirchplatz - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Erstmals wird es in diesem Jahr einen Weihnachtswunschbaum in Ebermannstadt geben. In den Zweigen des festlich geschmückten Baumes sind die Wünsche von Menschen, die schon lange Zeit keine Bescherung mehr zu Weihnachten erleben durften, aufbewahrt.

In der Vorweihnachtszeit können die Gäste Weihnachtsengelchen erleben, aber auch mit der Dampfbahn nostalgische Fahrten unternehmen. Höhepunkt ist der Adventskalender mit Rabatten der Geschäftswelt. © Foto: Marquard Och



Ab Samstag, 1. Dezember, wird im Rewe-Einkaufsmarkt am Kirchplatz ein Wunschbaum mit 40 Wunsch-Karten geschmückt. Die Wünsche stammen von Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren aus sozialen Einrichtungen in Ebermannstadt.

Jeder, der mag, kann sich eine Wunsch-Karte vom Weihnachtswunschbaum pflücken und kann den erfüllten Wunsch in Form eines Geschenks oder einer kleinen Spende bei Consolare im Lastnerhaus am Breitenbach 4 in Ebermannstadt bis zum dritten Advent abgeben.

Zum ersten Mal suchte die Stadt Ebermannstadt in Kooperation mit dem Zentrenmanagement (ZM) drei Weihnachtsengel für Ebermannstadt. Gloria Möller (7 Jahre), Lia Maul (6 Jahre) und Noela Hoeß (10 Jahre) haben die Jury überzeugt. Sie werden gemeinsam mit der Bürgermeisterin den Weihnachtsmarkt am Freitag, 30. November, um 18.30 Uhr eröffnen.

Die Weihnachtsengel werden am Samstag und Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt gemeinsam mit dem Nikolaus Geschenke verteilen. Bereits zum zweiten Mal gibt es den Adventskalender vom 1. bis 24. Dezember.

Jeden Tag verwandelt sich ein anderer Ebermannstädter Betrieb zu einem Adventskalendertürchen und hält Angebote bereit. 23 Unternehmer aus der Stadt nehmen an der Aktion teil mit unterschiedlichen Elementen. Es geht von Rabattaktionen über Verlosungen bis zum Sehtest. Dabei geht es um die Stärkung der Ebermannstädter Innenstadt als Einkaufsort und um Steigerung der Umsätze mit der Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls und der Imagesteigerung der Geschäftswelt.

Von den 24 Teilnehmern, die im letzten Jahr teilgenommen haben, haben sich 17 Händler erneut bereit erklärt, wieder mitzumachen und zur Begeisterung der Kunden beizutragen. Sechs Betriebe beteiligen sich dieses Jahr erstmals am Adventskalender, darunter Meisterblümchen, Buchhandlung Faust, Big Döner, A13 — Geschenke, Blickfang-Institut für Dermakosmetik und Pomme Royale.

Fahren mit der Dampfbahn

Der Adventskalender liegt in den beteiligten Geschäften im Fenster aus. Dort ist auch das jeweilige Türchen gekennzeichnet. Wer nicht zum Schaufenster kommt, kann jeweils im Internet unter www.zentrenmanagement-ebs.de nachschauen, auf was es an welchem Tag Rabatte gibt.

Um das Titelbild des diesjährigen Adventskalenders zu bestimmen, führte das Zentrenmanagement in Kooperation mit der Werbegemeinschaft einen Fotowettbewerb zum Thema "Advents-, Winter- und Weihnachtszauber in Ebermannstadt" durch. Elf Gewinner aus Ebermannstadt und Lichtenfels traten unter den 26 zur Abstimmung stehenden Motiven hervor. Ab Anfang Dezember werden im Schaufenster am Marktplatz 6 alle elf Gewinnerfotos zu sehen sein. Weitere Höhepunkte in der Saison werden auch wieder Nikolausfahrten des DFS mit der Museumsbahn sein, und zwar am 1. und 2. Dezember, sowie am 7., 8. und 9. Dezember. Sie sind bereits ausverkauft. Von den 13 Nikolausfahrten sind offiziell zwar alle ausgebucht, doch es könnten Einzelplätze überraschend frei werden. Auskunft gibt es im DFS-Büro (0 91 94) 72 51 75, täglich außer Mittwoch, von 8 bis 12 Uhr.

Stadtführung im Advent

Am Marktplatz und am "Lastnerhaus" wird vom 30. November bis zum 2. Dezember der Weihnachtsmarkt in Buden mit Kunsthandwerk und fränkischen Köstlichkeiten stattfinden. Geboten sind um 17 Uhr Bläsermusik, bevor um 18.30 Uhr Bürgermeisterin Christiane Meyer mit den Weihnachtsengeln eröffnet. Um 19 Uhr spielt die Big-Band des Gymnasiums Fränkische Schweiz. Am Samstag um 14 Uhr bis 20 Uhr Markt, um 15 Uhr hält die Kindertagesstätte St. Marien ein Weihnachtssingen ab. Am Sonntag, 2. Dezember, ist von 11 bis 20 Uhr Markttreiben, wobei um 14 Uhr die Blaskapelle Niedermirsberg auftritt und Ebermannstädter Stadtepisoden, eine Stadtführung der besonderen Art, mit Ebs bekannt macht.